Continúan arribando atletas cubanos a República Dominicana

La comitiva antillana fue despedida en el aeropuerto Internacional José Martí por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), José Cedeño Tamayo, director general de Educación Física y Deportes para Todos, junto a otros funcionarios.

Este grupo estuvo integrado por atletas de voleibol masculino, judo, softbol femenino, taekwondo, velas, voleibol de playa y ajedrez, así como también entrenadores, federativos, representantes de la prensa y personal de apoyo.

También este miércoles llegó a Dominicana el primer vuelo chárter con 97 personas encabezado por el presidente del Inder Osvaldo Vento Montiller, acompañado por los atletas de hockey sobre césped, ciclismo, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín patinaje artístico y racquetbol, y especialistas en medicina deportiva, entrenadores, federativos e integrantes de la jefatura.

En declaraciones a la prensa Mileysi Argentel Quintana, jefa del colectivo técnico del hockey femenino, expresó que han finalizado la preparación y ahora estarán enfocadas en la tarea principal, que es lograr retomar la medalla de oro centroamericana con un equipo formado por atletas con experiencia y otras más jóvenes, pero con mucha motivación y con espíritus de victoria.

Por su parte, Yumay Oliva, entrenador principal de la sección masculina, expresó que los muchachos se encuentran en condiciones para revalidar el título perdido en la edición anterior.

Ya terminamos de corregir algunos detalles en las jugadas de penalty corner que son el 70 por ciento en que se puede ganar o perder un partido», destacó.

El director técnico Jesús Cruz se refirió a la meta del equipo masculino de voleibol expresó:

#Cuba hacia #SantoDomingo2026

El director técnico Jesús Cruz se refirió a la meta del equipo masculino de voleibol, minutos antes de partir a la capital dominicana.#DeporteCubano #InderCuba65 #SiempreXCuba pic.twitter.com/vLNaRDAMuQ — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) July 23, 2026 (ALH)

Tomado de Jit