Los matanceros manifestaron su apoyo a las 176 transformaciones económicas y sociales y la defensa del proyecto socialista durante el acto provincial por el aniversario 73 de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y Día de la Rebeldía Nacional.

La actividad la efectuaron en el municipio de Calimete, ganador de la emulación en este territorio. También resultó destacado el municipios Ciénaga de Zapata.

Más de 70 nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba recibieron sus carnet de manos del miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el miembro del Secretariado del Comité Central, Jorge Luis Broche Lorenzo, y las autoridades locales.

Los presentes escucharon una alocución del Comandante el Jefe donde habla de los sucesos del 26 de julio de 1953 y recordaron la impronta del líder de la Revolucion Cubana en ocasión de su centenario.

La Primera Secretaria del Partido en Calimete, Zomaika Triana, destacó los esfuerzos de la población para enfrentar los difíciles momentos que vive el país y la instalación de paneles solares fotovoltaicos para respaldar servicios vitales a la población.

La provincia recibió la condición de destacada en la emulación nacional por el 26 de Julio. El reconocimiento lo entregaron Valdés Mesa, Broche Lorenzo y el Viceprimer Ministro Eduardo Martínez Díaz, al Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

En las palabras centrales del acto, Sabines Lorenzo, felicitó a los matanceros por la manera de trabajar, la valentía, creatividad, entrega y la búsqueda de alternativas donde todo parece imposible.

«Ustedes, juntos al movimiento obrero y a nuestras organizaciones políticas y de masas, han sabido defender la obra revolucionaria y el socialismo en medio de las mayores carencias, provocadas por el recrudecido bloqueo, preservando la pureza de nuestras conquistas y la gloria de 67 años de victorias», significó.

El Primer Secretario ponderó los desafíos que impone el momento actual. «No hay tiempo que perder. Las transformaciones que necesita nuestro desarrollo productivo y nuestra protección social exigen decisiones audaces y ejecución inmediata».

La provincia de Matanzas resultó destacada en la emulación nacional el 26 de julio. Ello obedece, entre otras razones, a la instalación de siete parques solares fotovoltaicos y la protección a 21 mil personas en situación de vulnerabilidad y las labores en la transformación de 26 barrios.

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