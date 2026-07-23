La Constitución de la Yaya de 1897, documentos del Generalísimo Máximo Gómez, del Canciller de la Dignidad Raúl Roa y del Comandante en Jefe Fidel Castro, entre otras personalidades y acontecimientos históricos de la nación cubana, fueron devueltos por autoridades norteamericanas a Cuba.

Ello se conoció hoy en una reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, que ya cumplió 20 años con una relevante ejecutoria y la participación de numerosas instituciones y organismos, y también con nuevos retos hacia el futuro.

Estos documentos, sustraídos del Archivo Nacional de Cuba décadas atrás, se estaban ofertando en tiendas de comercio electrónico de ese país. Compartimos un audiovisual que explica este suceso con el testimonio de la Teniente Coronel Yenisei Tomás Brito, jefa Unidad Especializada de Documentología de la Dirección General de Investigación Criminal del ministerio del Interior; Elvira Corbelle Sanjurjo, directora del Archivo Nacional de Cuba, y Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivos de nuestro ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

Foto extraída del video publicado por el autor en Facebook

Armando Rodríguez Batista y Naturaleza Secreta / Perfil de Facebook

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