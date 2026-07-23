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Conmemoran en Colón asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #26 de julio #acto #Colón #TV Yumurí

Con el audiovisual del poema «Ya estamos en Combate» inició en Colón el acto por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la actividad rememoraron los hechos de la gesta heroica y la participación de colombinos como el Doctor Mario Muñoz Monroy en las acciones del 26 de julio junto al joven Fidel Castro.

Como reconocimiento en el cumplimento de tareas económicas, políticas y sociales 11 compañeros recibieron el carnet como militantes del Partido, 6 de la Unión de Jóvenes Comunistas e igual cantidad para integrarse como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Más de 30 entidades de diferentes sectores y trabajadores destacados resultaron agazajados por los resultados de trabajo en la etapa emulativa provincial denominada: De Girón al 26.

La presidencia del acto la integraron autoridades del Partido, la UJC, el gobierno, el Ministerio del Interior , las Fuerzas Armadas Revolucionarias y representantes de organizaciones políticas y de masas.

Artistas del territorio ofrecieron una presentación especial para resaltar los valores patrios al conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional.

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By Iris Quintero Zulueta

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