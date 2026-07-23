Cuba

Afectación de 2260 MW para el pico de este jueves

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Economía #Electricidad #Empresa Eléctrica #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Unión Eléctrica (UNE)
En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada con impacto en todas las provincias del país. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2162 MW.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5255 MW/hora, con una potencia máxima de 863 MW.

Se encuentran afectadas por averías:

  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
  • Unidades 1 y 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
  • Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Afectadas por mantenimiento:

  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
  • Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 970 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2210 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2260 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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