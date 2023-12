RBD habla sobre su conexión con sus fans

Con sacos azules y negros, los miembros del grupo RBD Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann llegaron a la Semana de la Música Latina Billboard 2023 para el panel “Reviving RBD” presentado por AT&T.

Moderado por Griselda Flores, escritora senior de Billboard Latin, los tres artistas mexicanos estuvieron acompañados por el manager Guillermo Rosas para hablar sobre su extraordinaria historia de regreso y la conexión que tienen con sus fans.

“La fuerza del pop sigue existiendo y no importa la generación”, dijo Perroni. “RBD ha sobrepasado la música y se vuelve en una conexión de corazón a corazón”.

“Es una historia de 20 años”, agregó Rosas. “La marca que han logrado para el pop latino en todo el planeta es impresionante”.

El exitoso grupo de pop mexicano, que también cuenta con las integrantes Anahí y Dulce María, se separó en 2008 luego de conquistar el mundo a principios de la década de 2000 con éxitos como “Sálvame”, “Rebelde”, “Nuestro amor” y “Sólo quédate en silencio”. A principios de este año, el grupo anunció una muy esperada gira de reunión, el regreso de la banda a los escenarios después de 15 años.

“RBD es el público, es la música, son los momentos”, dijo Chávez. “Es una terapia tanto para las personas y nosotros de regresar al pasado. Conecta con algo mucho más allá”.

Celebrada desde hace más de 30 años, la Semana de la Música Latina incluyó esta edición una sesión de preguntas y respuestas con la superestrella con Shakira; la charla Legends on Legends con Chencho Corleone y Vico C; Making the Hit Live! con Carin León y Pedro Capó; un panel con Christian Chávez, Christopher von Uckermann y Maite Perroni de RBD; la conversación Superstar Songwriter con Edgar Barrera y Keityn, entre muchos otros paneles, Q&As y talleres.

La Semana de la Música Latina coincide con la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que se transmitirá en vivo desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida, el jueves (5 de octubre) a través de Telemundo. También se emitirá simultáneamente por Universo, Peacock, la aplicación de Telemundo, y en toda Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. (ALH)

Tomado de Billboard