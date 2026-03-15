Periodistas matanceros celebran Día de la Prensa Cubana

Periodistas matanceros junto al pueblo celebraron el Día de la Prensa Cubana en el barrio en transformación La Marina.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades con la comunidad. Sobresalieron la recopilación de historias y reportajes del barrio, así como talleres de fotografía dirigidos a niños.

“Esta jornada permite un mayor acercamiento entre la prensa y la comunidad. El intercambio directo con la población ayuda a conocer mejor la realidad del barrio y las principales preocupaciones de sus habitantes. También fortalece el vínculo entre los medios de comunicación y el pueblo y muestra de forma clara cómo trabajan los periodistas y cuál es su compromiso con la sociedad. Actividades como talleres, intercambios y presentaciones de trabajos periodísticos aportan conocimientos y promueven la participación de niños, jóvenes y adultos. Además, favorecen el descubrimiento de historias y personajes que forman parte de la vida del barrio y de la identidad de la ciudad”, afirmó Pedro Rizo, Presidente de la UPEC en Matanzas.

El director del Periódico Girón, Gabriel Torres, afirmó que esta resulta una oportunidad muy valiosa para que la prensa asuma su papel junto al pueblo. El acercamiento a la gente permite conocer sus problemas y sus prioridades. Aunque esos temas aparezcan en los medios, el contacto directo siempre resulta necesario. También permite que la población conozca cómo funcionan los medios de prensa y cuál es la rutina de trabajo. Así se comparten saberes y experiencias. En el caso del periódico se realizaron iniciativas con los niños del barrio. Los periodistas ofrecieron consejos y técnicas básicas de fotografía para el uso de la cámara del celular. Además, compartieron historias y descubrieron personajes de este barrio tan emblemático de la ciudad de Matanzas. Señaló que esta jornada constituye una excelente oportunidad para celebrar junto al pueblo.

Como parte de la jornada se realizó el Festival Prensa en la Calle. Este valió para presentar diversos trabajos periodísticos. Además, se realizó el programa El Familión, de la emisora Radio 26, con participación directa de la población.

“La Marina es un lugar con muchas historias por revelar, desde los ancestros hasta la actualidad. Es un barrio que necesita continuar su transformación y fortalecer el vínculo con su gente. La presencia de la prensa, con su capacidad para comunicar y llegar a todos, contribuye a ese propósito. Esta iniciativa merece continuidad, no solo en La Marina, sino también en otros barrios de la provincia. Para mí resulta una experiencia muy positiva”, comentó Roberto Amaya, Locutor y Jefe de programación en Radio 26.

Noslen González, Subdirector provincial de Cultura, señaló que resulta muy importante que la prensa llegue a los barrios y que la población conozca a los periodistas y la labor que realizan en Matanzas. Esta iniciativa acerca los medios de comunicación a la comunidad y permite mostrar las historias de vida, así como la realidad que se vive en cada barrio. También contribuye a reflejar la idiosincrasia y las tradiciones del pueblo matancero, a partir del contacto directo con su gente y con su cotidianidad.

Integrantes del equipo de béisbol de Matanzas, actual campeón nacional, participaron en el encuentro e intercambiaron con la prensa y la comunidad.

La agrupación rumbera Los Muñequitos de Matanzas cerró la actividad con un espectáculo, símbolo de identidad del barrio La Marina y de la provincia de Matanzas.

Foto I: Tomada del Perfil de Facebook de la periodista Ana González Goicochea

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