Oficina del Conservador de Matanzas convoca a talleres de verano

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas invita a niños y adolescentes a convertirse este verano en restauradores y guardianes del patrimonio local. A través de una serie de talleres estivales gratuitos, los participantes aprenderán junto a especialistas de la institución en encuentros prácticos diseñados para conectar la creatividad con la rica historia de la urbe.

El programa está dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 15 años de edad, quienes dejarán a un lado las conferencias teóricas para aprender haciendo. Los talleres abarcan desde la exploración de la historia local y prácticas de arqueología y paleontología, hasta el aprendizaje de técnicas básicas de restauración, el arte tradicional de los vitrales y la jardinería aplicada a espacios históricos.

La propuesta fusiona el pasado con la modernidad al incluir experiencias de patrimonio digital y tecnología 3D. En estas sesiones, los muchachos podrán diseñar proyectos, mapas y dibujos con ideas para proteger su entorno, además de tener la oportunidad única de conocer los secretos mejor guardados tras el telón del emblemático Teatro Sauto.

Las matrículas estarán abiertas del 22 de junio al 2 de julio, de lunes a jueves. Las inscripciones deben realizarse de forma presencial en la Subdirección de Interpretación del Patrimonio y Cooperación Internacional de la propia Oficina del Conservador.

Los talleres se impartirán todos los martes y jueves del mes de julio de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Esta iniciativa constituye una excelente opción recreativa para el período vacacional en Matanzas, concebida para que las nuevas generaciones desarrollen su ingenio y redescubran el valor del centro histórico yumurino.

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