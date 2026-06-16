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Acoge Oficina del Conservador de Matanzas nuevo programa semanal 

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Actividades culturales #Ediciones Vigía #Matanzas #Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM) #TV Yumurí

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas acoge durante esta semana el Programa: La tipografía antigua y su contribución al arte contemporáneo.

La institución recibe al Dr. Andrea Vendetti, profesor de la Rome University of Fine Arts y director del Taller Tipografía caracteres muebles SlapPress Roma. Así mismo se imparten conferencias sobre la historia de la imprenta en la Atenas de Cuba por parte del Conservador de la Ciudad Ms.C. Leonel Pérez Orozco y del poeta y ensayista Alfredo Zaldívar.

Este programa forma parte de Proyecto «Zonas Creativas: apoyo a emprendimientos culturales y creativos a través de la valorización del patrimonio histórico en función del desarrollo territorial de la Habana y Matanzas», financiado por la Cooperación Italiana, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo con sede en La Habana e implementado por la ONG Arcs Culture Solidali.

Contarán con la presencia además de Daniel Cruz Bermúdez, director de Ediciones Aldabón, Maylan Álvarez Rodríguez, Editora de la Revista Matanzas desde el año 2019 y Yunieski Deroncele, Director de la Escuela Taller Daniel Dall’aglio como invitados.

Con información tomada del perfil de Facebook de la Oficina del Conservador de Matanzas.

Foto: Imagen tomada del perfil de Facebook de la Oficina del Conservador de Matanzas.

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By Brian Alonso Hernández

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