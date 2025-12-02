Matanceros en El Valle de la Pájara Pinta

Hasta mañana 3 de diciembre en Pinar del Río se celebrará el Encuentro de Literatura Infantil En el valle de la pájara pinta, una cita para celebrar la literatura, el teatro y las artes todas y para promover y reconocer a personalidades e instituciones que prestigian la cultura cubana.

Dedicado a Teatro de Las Estaciones, por el 30 aniversario de su fundación, y a los 50 años de Cuentos de Guane, la agrupación matancera lleva dos espectáculos al encuentro al que asisten editores, escritores e ilustradores de libros para niños, informó el director del colectivo Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro.

“El año 2025 cierra para Teatro de Las Estaciones con nuestra participación en El valle de la pájara pinta. ¡Qué maravilla, después de haber recorrido Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, llegar a un lugar que mucho amamos porque ahí están las cenizas de Dora Alonso, nuestra amiga querida!»

En su sexta edición, el programa del evento, auspiciado por la filial pinareña de la UNEAC y su Editorial Cauce, resalta por tres aspectos fundamentales: un programa profesional en el que los participantes exponen sus experiencias para repensar la literatura destinada a los infantes en tiempos difíciles para la gestión editorial en Cuba, la necesaria mirada a la literatura digital y el enfoque comunitario de muchas de las actividades que propone.De muchas maneras Matanzas está conectada con el Encuentro En el valle de la pájara pinta, sobre todo porque es un evento dedicado esencialmente a una matancera, Dora Alonso.

Además resalta la presencia en Pinar del Río de la editorial Matanzas con varios de sus títulos vinculados al teatro y a los niños. El programa del evento comprende además conciertos, coloquios, descargas de trova y poesía. (ALH)