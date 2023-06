El fotógrafo, cámara en mano, se acerca a los transeúntes. Uno de ellos sonríe, parece reconocerlo. Su acompañante se detiene, dubitativa. «Hola, ¿les puedo hacer una foto?», se lanza el fotógrafo, y al instante agrega: «Es para unos reels que yo hago, fotografiando personas por la calle». «Sí, sí, yo te sigo», responde el primer transeúnte, sin parar de sonreír: «Dale, ¡que salgamos lindos!».

Miriel Santana, fotógrafo y realizador audiovisual matancero, se dedica desde hace algún tiempo a recorrer las calles de Cuba, cámara mediante, inmortalizando a través de su lente las expresiones de los habitantes de esta isla azarosa. Terminados los recorridos, acopla las instantáneas del día con las grabaciones de la GoPro que lleva en el pecho, resumiendo así sus experiencias en un reel (cápsula de video de hasta 90 segundos) que sube a su página de Instagram.

A pesar de lo ajetreado de su día a día, Miriel nos regaló un pedacito de su tiempo para conversar acerca de su trabajo y, en especial, de sus curiosos reels, que tan populares se han vuelto en las últimas semanas.

―¿Cómo llegas al mundo de la fotografía y el audiovisual?

―Yo empecé trabajando en un proyecto de fotografía de bodas. Ellos necesitaban camarógrafos para grabar videos, y fue ahí donde aprendí los fundamentos de la fotografía, principalmente a través de la edición de audiovisuales. O sea, que yo entro en la fotografía a través del audiovisual.

―¿Qué busca Miriel Santana cuando va a hacer una fotografía?

―Yo siempre digo que a mí me gusta fotografiar la belleza. No me gustan las fotos tristes. Y es precisamente la belleza lo que busco retratar con mi trabajo, ya sea a partir de lo que la imagen sugiere por sí sola, o a través del uso que hago del color y la composición, que son dos cosas en las que me apoyo mucho. La composición, en primer lugar, porque trato de que sean lo más cinematográficas posibles. Y luego, el color, que es algo en lo que estoy pensando incluso desde antes de hacer una foto.

―Hay mucho azul turquesa en tus fotografías. ¿Alguna razón en específico?

―A mí me gusta mucho el estilo cinematográfico, quizás porque me formé en el mundo del audiovisual. Entonces, encuentro mis referentes dentro del cine. Por eso es que me gusta alterar un poco el color de las fotos. No dejarlas al natural, sino apoyarme en el uso del color y en la estética del mismo, con un criterio.

«No todas mis fotografías tienen ese estilo azulado, pero me gusta utilizarlo, sobre todo en los reels, contenido en el que también exagero bastante las viñetas. Hay muchas personas que me lo dicen: «Demasiadas viñetas…», y yo les digo: «Sí, es verdad, pero lo quiero hacer así». Porque el reel no es una foto: es un video. Es algo que pasa demasiado rápido, y yo utilizo ese exceso de viñetas, por ejemplo, para centrar la atención y evitar distracciones externas».

―En tu perfil de Instagram te presentas como fotógrafo y realizador audiovisual; y, de hecho, este contenido de los reels es una muy buena conjunción entre ambas aristas de tu trabajo. ¿Cómo surge la idea de fotografiar desconocidos por las calles de Cuba y documentar la experiencia en un reel de Instagram?

―Esta idea surge a partir de las propias redes. No es algo que yo inventé: esto de los reels es una cosa que existe desde hace rato. Entonces, pensé que podría crear algo interesante con eso, sobre todo con el objetivo de llegar a más personas con mi trabajo, porque los seguidores no te buscan solo por el hecho de que hiciste una foto bonita, sino por la interacción.

«En las redes sociales, los usuarios necesitan compenetrarse con el que está detrás de la página, y eso no se logra haciendo fotos y subiéndolas y ya. Tienes que mostrarte a ti mismo, hablar. Tienes que dar la clara, que es lo que hacen normalmente los blogueros, los youtubers y los instagramers. Así las personas se comprometen contigo.

«Entonces, llegó un punto en el que yo me pregunté: ¿qué puedo hacer para llegarle a más personas con mi trabajo? Y se me ocurrió la idea esta de los reels, que es algo que disfruto mucho, realmente. Ya yo había trabajado anteriormente la fotografía de calle, pero no de esta forma. No me acercaba a las personas, ni hablaba con ellas. Les hacía fotos desde lejos, e incluso en la mayoría ni siquiera se veían sus rostros».

―Me imagino que al principio era un poco difícil, porque en Cuba eso no se hace o se hace muy poco. ¿Se ha vuelto más fácil con el paso del tiempo?

―Como te decía, yo siempre he tenido un poco de recelo con el uso de la imagen y la posibilidad de que a alguien le pueda molestar lo que yo hago. Por eso en mis videos trato siempre de tener, por lo menos, el consentimiento verbal de esa persona para ser fotografiada. Pero sí, se ha vuelto más fácil con el paso del tiempo. Antes me daba miedo hablar con la gente, me daba pena. Después me relajé, y ahora mismo lo disfruto.

―¿Crees que enfocarte en este contenido te aleja de otros proyectos fotográficos por falta de tiempo? ¿Cómo te las ingenias para llevarlo todo a la vez?

―Mantener una red social es bastante complicado. Llevar la página, responder comentarios, interactuar, revisar los mensajes y, además de eso, crear contenido, es muy difícil. De hecho, sí, he tenido que ir eliminando proyectos.

«Soy yo solo haciendo todo esto: fotografía, edición, llevar las redes… Ten en cuenta además que he tenido un crecimiento bastante loco en los últimos meses, y mantenerlo lleva tiempoo y dedicación. Cuando he estado complicado con el trabajo y no he podido publicar en varios días, el alcance de la página se ha visto afectado.

«A eso súmale que, por desgracia, yo no monetizo. En Cuba eso no se puede hacer, a no ser que te crees una ubicación ficticia con un VPN, lo que complejiza el proceso y lo entorpece. Si yo tuviera una remuneración económica por los reels, me dedicaría solo a esto. Pero, como no es así, entonces resulta bien complejo llevarlo todo a la vez».

―Cuéntame alguna anécdota relacionada con los reels. Algo que te haya sorprendido mucho de la interacción con estas personas.

―A mí me sorprende siempre lo relajadas que pueden llegar a ser las personas con respecto a que tú les tomes una foto. Algunas casi que te lo piden, cuando te ven con la cámara. Gente que ni siquiera te conoce, que no ha visto ni uno de tus videos, y sin embargo te dice: «Oye, tírame una foto pa’ acá…». Es que el cubano es así.

«También me ha sucedido todo lo contrario, con personas que me dicen que no, y se molestan. Recuerdo ahora mismo a una muchacha a la que le pedí permiso para hacerle una foto y se negó, a pesar de que le mostré en mi celular el tipo de contenido que yo hago. Solo me quedó disculparme por la molestia, dar media vuelta y marcharme, imagínate.»

―¿Proyectos?

―El proyecto más inmediato que tengo ahora mismo es poder llevar mis reels a todas las ciudades de Cuba. Pero no lo he puesto en marcha, por varias razones. En primer lugar, porque tengo que mantener un trabajo, y yo no gano dinero por esto que hago en Instagram.

«Lo otro que quiero hacer es abrir un canal de Youtube y empezar a subir videos relacionados con la fotografía, como tutoriales, por ejemplo. Pero no me alcanza el tiempo. Ese es mi mayor limitante. A veces siento que necesitaría dividirme en tres partes para poder llevarlo todo. Por eso es que todavía no lo he hecho, pero es mi sueño».

―Por último: si tuvieras que presentarte, a ti y a tu trabajo, con una sola oración, ¿cuál sería?

―Hola, soy fotógrafo y hago fotos a personas por la calle para mis reels en Instagram. (ALH)

Puede encontrar los reels de Miriel Santana en el siguiente enlace: https://bit.ly/mirielart

Humberto Fuentes/GIRÓN