Ediciones Matanzas, el Centro de Promoción Literaria Milanés, y el Centro Provincial del Libro y la Literatura, convocan a la edición 2023 del premio literario Fundación de la ciudad de Matanzas.

Según refiere en su página de facebook, Ediciones Matanzas, podrán participar todos los escritores residentes en el país con originales, inéditos, que no hayan ganado en la edición anterior.

Las obras no pueden estar premiadas en otros concursos, ni pendientes de fallo ni en proceso editorial.

Concursarán en los géneros poesía, novela y ensayo.

Los límites de extensión para poesía serían no más de ochenta cuartillas, para ensayo no más de cien páginas y en el caso de novela, no más de 150 cuartillas.

Las obras deberán enviarse solo mediante correo electrónico, a jacquemendezmartinez71@gmail.com

La tipografía será Times New Roman de 12 puntos.

Los concursantes adjuntarán dos archivos en PDF: uno que contenga la obra en concurso, con un seudónimo, y otro con datos del autor.

El plazo de admisión vence el 30 de julio de 2023.

En la pasada edición, el premio literario Fundación de la ciudad de Matanzas, fue conferido a Atilio Caballero, Leo Daimel García Aguilar y Daneris Fernández en las categorías de dramaturgia, literatura para niños y jóvenes y narrativa, respectivamente.