Cultura

En Colón, exposición Venecia en fotos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Colón #Cultura #Matanzas #Ramón Cotarelo Crego #Venecia en fotos

La galería de arte de Colón inauguró la exposición Venecia en fotos, cuyas fotografías originales fueron donadas por el arquitecto Ramón Cotarelo Crego, residente en Italia, hijo ilustre de la ciudad colombina y miembro de la Unión de Escritores (Uneac) en este territorio.

La muestra se dedica a la celebración por el Día de San Marcos el próximo 25 de abril en la conocida como Ciudad de los Enamorados.

Durante la presentación Roberto Capote Peón, director de la galería de arte, destacó que la muetra proviene de dos importantes instituciones fotográficas, la Alinari y Anderson, que propagaron el quehacer de la ciudad en edificaciones y monumentos significativos como la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal o la Torre del Reloj.

La exposición incluye el aspecto turístico, con elementos como las góndolas, y de los habitantes con vestimenta de a mediados del siglo XIX y comienzos del XX y permanecerá a disposición del público hasta finales del presente mes. (ALH)

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By Redacción TV Yumurí

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