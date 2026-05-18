Celebran en Matanzas Día Internacional de los Museos

Especialistas matanceros celebraron el Día Internacional de los Museos con una gala cultural en el Palacio de Junco de la Atenas de Cuba.

«Considero que para nosotros es importantísimo, específicamente en la provincia de Matanzas poder celebrar este día que tiene un mensaje a nivel del Consejo Internacional de Museos que es «Museos unidos por un mundo dividido».

Es un mensaje con mucha fuerza que demuestra que cada día debemos unirnos más en esta situación que tenemos mundialmente donde existen tantas divisiones, tantas diferencias», expresó Justa Bielka Cantillo, directora del Centro Provincial de Patrimonio.

Durante el encuentro se reconocieron a varias de estas instituciones culturales por su actividad con la comunidad a lo largo del año.

«En especial quiero resaltar el trabajo que ha desarrollado el Museo Provincial Palacio de Junco en la programación cultural; el trabajo que ha desarrollado el Castillo de San Severino en las visitas a esta institución, es decir interactuando con diferentes tipos de público; quiero resaltar también el trabajo que ha desarrollado el museo de arte Lorenzo Padilla que aunque es un museo que está cerrado y como ellos desde su página de Facebook y desde otras redes han podido interactuar con la con los diferentes públicos; el Museo Farmacéutico también y el Museo de Girón que este año cumplió su cincuenta aniversario y que es uno de los mejores museos de la provincia desde el punto de vista técnico desde su estabilidad», aseguró Justa Bielka Cantillo.

De igual forma se reconoció al equipo integrador del Centro Provincial de Patrimonio, la Universdidad de Matanzas y Carrete Producciones, por su participación en la conformación del expediente presentado ante la UNESCO para la declaratoria del Danzón como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La gala contó con interpretaciones de la Camerata José White.

Cada 18 de mayo el mundo festeja el Día Internacional de los Museos cpn el objetivo de concienciar sobre el hecho de que los museos son un medio importante de intercambio, enriquecimiento y desarrollo de las culturas.

Foto: Carrete Producciones

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