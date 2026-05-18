Realizan Ferias tecnológicas Joven Club de Computación de Colón 

Los trabajadores de los Joven Club de Computación y Electrónica en Colón realizan Ferias tecnológicas para acercar los servicios a la población.

Yesenia Fernández Herrera, directora de los Joven Club, explicó que el objetivo es visualizar los servicios que prestan y ofrecerlos a la población en lugares con gran afluencia de personas y en centros laborales, previa coordinación con la dirección de la entidad.

Ofrecen todo lo referido a las pasarelas digitales de pago, instalación de aplicaciones como el QR y Transfermóvil y asesoría técnica.

La última la realizaron en el portal de la Empresa de Telecomunicaciones, Etecsa, situada en una de las arterias principales de la ciudad y con anterioridad en el hospital Doctor Mario Muñoz, ambas con muy buena aceptación.

Otros servicios de la entidad se relacionan con la concertación de trámites en instituciones del Ministerio de Justicia, y ante las complejidades del sistema electroenergético buscan alternativas para cumplir su misión en la informatización de la sociedad cubana. (ALH)

Post Views: 1