Díaz-Canel alerta sobre amenazas de agresión militar de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este lunes a través de su cuenta en la red social X que la isla, al igual que cualquier nación del mundo, asiste al derecho irrenunciable de su legítima defensa frente a cualquier agresión externa, un principio reconocido explícitamente por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

Denunció además, que quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba recurren a cualquier pretexto, sin importar lo “mendaces y ridículos” que estos resulten, con el único fin de justificar ataques que se oponen abiertamente a la opinión pública tanto estadounidense como mundial.

“Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen”, sentenció Rodríguez Parrilla, en un llamado de atención sobre el papel de ciertas plataformas comunicativas que, a su juicio, facilitan la desinformación y la hostilidad contra la nación caribeña. (ALH)

Tomado de Cubadebate