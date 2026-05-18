Cuba Destacados

Díaz-Canel alerta sobre amenazas de agresión militar de EE. UU.

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Agresión #Cuba #Estados Unidos #Miguel Díaz-Canel Bermúdez #Relaciones Cuba Estados Unidos

El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este lunes las crecientes amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos contra la Isla, calificándolas como un crimen internacional incluso antes de que se materialicen. Según publicó en su perfil oficial en X, el mandatario advirtió que cualquier acción bélica provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables” y tendría un impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad regional.

Díaz-Canel subrayó que Cuba “no representa una amenaza ni tiene planes agresivos contra ningún país”, incluido Estados Unidos, una realidad que, afirmó, conocen perfectamente las agencias de defensa y seguridad norteamericanas.

El mandatario defendió el derecho legítimo de la nación caribeña a protegerse frente a cualquier arremetida bélica, denunciando que la Isla ya sufre una “agresión multidimensional” sostenida, que incluye medidas coercitivas unilaterales, campañas de desinformación y acciones de desestabilización.

Canciller cubano acusa a medios de ser cómplices de «un crimen» contra la Isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este lunes a través de su cuenta en la red social X que la isla, al igual que cualquier nación del mundo, asiste al derecho irrenunciable de su legítima defensa frente a cualquier agresión externa, un principio reconocido explícitamente por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

Denunció además, que quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba recurren a cualquier pretexto, sin importar lo “mendaces y ridículos” que estos resulten, con el único fin de justificar ataques que se oponen abiertamente a la opinión pública tanto estadounidense como mundial.

“Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen”, sentenció Rodríguez Parrilla, en un llamado de atención sobre el papel de ciertas plataformas comunicativas que, a su juicio, facilitan la desinformación y la hostilidad contra la nación caribeña. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura Destacados tvyumuri

Issac Delgado obtuvo Gran Premio Cubadisco 2026

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas tvyumuri

CTE Guiteras sincronizada y generando 200 MW

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados

Cuba denuncia expediente fraudulento para justificar agresión

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Destacados

Díaz-Canel alerta sobre amenazas de agresión militar de EE. UU.

Mundo

Visita de Putin a China marcará impulso en relaciones bilaterales

Matanzas

Copextel lidera instalaciones de energía renovable en Matanzas

Ciencia

Fortalecen capacidades diagnósticas contra el cáncer