Issac Delgado obtuvo Gran Premio Cubadisco 2026

El músico Issac Delgado conquistó el Gran Premio Cubadisco 2026 con su disco Mira como vengo, en la gala de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, que reunió a diferentes joyas del arte nacional.

La ceremonia estuvo precedida por la inauguración de la muestra fotográfica Mi foto con Fidel, cortesía del Museo Nacional de la Música, ideada por el maestro Jesús Gómez Cairo e integrada por 22 retratos de figuras emblemáticas, como Bola de Nieve, Omara Portuondo, Compay Segundo, curadas por el diseñador Santos Toledo.

La cultura fue siempre el bastión de la patria, recordó Sonia Pérez, directora del museo, al destacar el homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

A propósito del Premio Cubadisco, su presidenta, Cary Diez, subrayó que esta edición reunió 220 obras en 12 áreas, con 124 nominadas en 35 categorías, y que el proceso incluyó homenajes a instituciones y personalidades.

En palabras de Diez, los organizadores trabajaron en lograr un evento con el deseo que la música y el pueblo pueda disfrutar de un arte que honra al arte mismo, a la formación artística y la voluntad, irreconciliable con la mediocridad.

Fueron distinguidos con Premios de Honor, Mayito Rivera, Pedrito Calvo, Pedro Lugo «El Nene», la Orquesta Revé, el Septeto Santiaguero, Gilberto Santa Rosa, José Alberto «El Canario», José Luis Arango, María Elena Vinueza y Víctor Torres, junto al Festival Internacional Jazz Plaza y la Universidad de las Artes (ISA).

Los Premios Especiales recayeron en Pancho Amat, Frank Fernández, Pablo Menéndez, la Camerata Cortés, el material educativo Solfeo y Armonía, el Conjunto de producciones sobre la obra de Berta Armiñán y la cultura franco-haitiana, la maestra Daiana García, entre otros.

La gala también distinguió en categorías patrimoniales a la Orquesta Failde con Caminando Piango Piango, Miriam Ramos con Transparencia y Maikel Dinza con Destino.

En jazz fue premiado Mayquel González con Cháchara, mientras que en instrumental se reconoció a Orlando Maraca Valle y la Camerata Cortés con Nueva Era. En el ámbito académico destacaron Ariadna Cuéllar con Serenata Concertada, la Orquesta de Cámara de La Habana con De todos los colores y también sinfónico, y Ernesto Oliva junto a la Camerata Romeu con De regreso a la aldea.

Mientras, en otras categorías fueron premiados Rolando Luna, Annys Batista, Waldo Mendoza, Yamira Díaz, Ernesto Blanco, el grupo Cuerdas del Alma, Yilian Cañizares, Elito Revé y su Charangón, Wampi, María Victoria Rodríguez; el nuevo apartado En redes premió la serie El Jazz. Podcast Música al día.

En colaboración internacional se destacaron VoCe de Gino Sitson, Alejandro Rodríguez y Nancy Morejón, Pizzetti & Montemezzi de Marcos Madrigal y Alessandro Stella, Nuit Parisienne à La Havane de Roberto Fonseca y Vicent Segal; entre otros.

Cada una de estas obras son parte de lo mejor del ser humano y una aspiración permanente por mostrar lo mejor de la cultura propia y universal, afirmó Cary Diez.

Foto: Roberto Ruiz Espinosa

Juventud Rebelde

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