Presentan en Italia operas basadas en obras de Miguel Barnet

La presentación la víspera de la ópera El Cimarrón en esa importante sala capitalina, contó con la asistencia de los embajadores de Cuba en este país y ante la Santa Sede, Jorge Luis Cepero y Leyde Rodríguez, respectivamente, así como de otros miembros del Cuerpo Diplomático, y representantes de diversos ámbitos de la cultura de esta nación.

También asistieron integrantes de organizaciones solidarias con la isla y de las asociaciones de nacionales de ese país radicados en Italia, así como un numeroso público.

Con la exitosa representación de esa obra, basada en la novela “Biografía de un Cimarrón”, de Barnet, se homenajeó a Henze, a cien años de su nacimiento, uno de los operistas más importantes del siglo XX, fallecido en 2012, así como al autor cubano, quien a sus 86 años continúa realizando importantes aportes a la cultura universal.

El Cimarrón fue escrita para cuatro músicos, con un barítono, flauta, guitarra y percusión, cuyo texto, basado en el libro de Barnet, fue traducido y adaptado por Hans Magnus Enzensberger, en tanto la dirección musical corrió a cargo de Roland Böer y su director de escena es Michael Kerstan, también presidente de la Fundación Henze.

En declaraciones a Prensa Latina, Barnet se refirió a la importancia que reviste para él asistir a esta jornada por el centenario del compositor alemán, que inició el pasado viernes y se extenderá hasta el próximo 21 de mayo, en la que además de El Cimarrón se presenta La Pequeña Cubana, basada en otra de sus novelas, La Canción de Rachel.

Destacó que, además, se conmemoran por estos días los 60 años de la publicación de su novela Biografía de un Cimarrón, que ya cuenta con unas 90 ediciones.

Representa la historia de la vida de un esclavo, de un cimarrón, de un mambí, de un protagonista de la historia de Cuba, por lo que las obras basadas en su vida, tanto la novela, como la ópera inspirada en la misma, “hablan de la emancipación cultural, del anticolonialismo”, significó Barnet.

El narrador, ensayista y etnólogo antillano, resaltó que Henze fue un hombre con profundas ideas marxistas y gran amigo de Cuba, y consideró que sus óperas, “cambiaron completamente la idea de la composición, pues rompieron con todos los convencionalismos, con una música para un oído moderno, que suena fresca, muy significativa”.

En un diálogo con el público asistente, al finalizar la presentación, tras recibir una sentida ovación de reconocimiento, Barnet manifestó que Henze “fue un músico maravilloso, una excelente persona, muy sensible, y un hombre de izquierda, muy revolucionario, con ideas, muy progresistas”.

“Doy gracias por estar presente en este aniversario de su natalicio y de los 60 años de la publicación de Biografía de un Cimarrón”, expresó el también diputado cubano, quien añadió que “es un honor para mí, y para Cuba, para su cultura, que se encuentra en una situación muy difícil como consecuencia de un bloqueo terrible por parte de Estados Unidos”. (ALH)

Tomado de Prensa Latina