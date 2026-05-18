Visita de Putin a China marcará impulso en relaciones bilaterales

Este lunes, en una rueda de prensa ordinaria, un periodista preguntó por los detalles de los preparativos y las expectativas ante el viaje, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de mayo. Guo afirmó que en ese contexto los dos jefes de Estado intercambiarán, además, puntos de vista sobre sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común.

De acuerdo con Guo, la cooperación en distintas esferas “se expande continuamente”. Añadió que, en los últimos años y bajo la dirección estratégica de los presidentes Xi y Putin, la asociación estratégica integral de coordinación “para una nueva era” se ha desarrollado de manera “sólida, constante y profunda”. “Publicaremos información sobre los detalles de esta visita a su debido tiempo”, concluyó Jiakun.

La visita oficial se realizará por invitación de Xi Jinping y coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, fundamental para las relaciones entre ambos países. (ALH)

Tomado de Cubadebate