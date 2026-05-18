Ciencia

Fortalecen capacidades diagnósticas contra el cáncer

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cáncer #ciencia #Grupo Matanzas-Suiza #Neumología #Salud #Taller de Neumología Intervencionista

La cooperación internacional impulsada por el Grupo Matanzas-Suiza, junto al talento y la preparación de los profesionales de la Neumología matancera, continúa fortaleciendo las capacidades diagnósticas y asistenciales en la lucha contra el cáncer.

En el contexto de la Jornada multidisciplinaria con sede en Matanzas, se desarrolló el tercer día del
Taller de Neumología Intervencionista, espacio dedicado al intercambio científico, la actualización
profesional y la realización de importantes procedimientos especializados, publicó en su perfil de la red
social de Facebook el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez.

Durante la jornada fueron efectuadas biopsias transtorácicas guiadas por la tomografía axial
computarizada TAC &quot y broncoscopias flexibles para el estudio de lesiones endobronquiales, técnicas
de elevado valor diagnóstico que permiten avanzar con mayor precisión y oportunidad en la atención a
pacientes con enfermedades respiratorias y oncológicas.

La incorporación y consolidación de estos procederes reflejan el crecimiento de los servicios médicos en
la provincia y el compromiso permanente con una atención cada vez más integral y humana.

El desarrollo de estas acciones confirma la importancia de la cooperación solidaria, la integración
multidisciplinaria y la preparación científica de los equipos de salud, pilares esenciales para continuar
elevando la calidad de los servicios y ofreciendo mayores esperanzas a los pacientes y sus familias,
concluyó el post. (ALH)

Eva Luna Acosta Armiñán/Radio 26. Fotos: Randy Perdomo

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