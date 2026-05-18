Fortalecen capacidades diagnósticas contra el cáncer

La cooperación internacional impulsada por el Grupo Matanzas-Suiza, junto al talento y la preparación de los profesionales de la Neumología matancera, continúa fortaleciendo las capacidades diagnósticas y asistenciales en la lucha contra el cáncer.

En el contexto de la Jornada multidisciplinaria con sede en Matanzas, se desarrolló el tercer día del

Taller de Neumología Intervencionista, espacio dedicado al intercambio científico, la actualización

profesional y la realización de importantes procedimientos especializados, publicó en su perfil de la red

social de Facebook el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez.

Durante la jornada fueron efectuadas biopsias transtorácicas guiadas por la tomografía axial

computarizada TAC " y broncoscopias flexibles para el estudio de lesiones endobronquiales, técnicas

de elevado valor diagnóstico que permiten avanzar con mayor precisión y oportunidad en la atención a

pacientes con enfermedades respiratorias y oncológicas.

La incorporación y consolidación de estos procederes reflejan el crecimiento de los servicios médicos en

la provincia y el compromiso permanente con una atención cada vez más integral y humana.

El desarrollo de estas acciones confirma la importancia de la cooperación solidaria, la integración

multidisciplinaria y la preparación científica de los equipos de salud, pilares esenciales para continuar

elevando la calidad de los servicios y ofreciendo mayores esperanzas a los pacientes y sus familias,

concluyó el post. (ALH)

Fotos: Randy Perdomo

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