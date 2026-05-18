Cultura

Bazar el Monte, un espacio en defensa de la identidad nacional

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Artex #Bazar #Cuba #Cultura #El monte #Matanzas #Tiendas #TVYumuri

El Bazar el Monte ubicado en la cabecera municipal de Matanzas, destaca por la variedad de ofertas para los clientes.

La entidad tiene una amplia gama de productos en los que se integran la funcionalidad, el valor estético y lo más genuino de la cultura cubana.

Discos compactos de la música de artistas cubanos, artesanía y una selección especial de la literatura matancera y la Isla complementan los estantes de la tienda.

En el bazar ubicado en la céntrica calle de Medio, impulsan la venta de productos por el encadenamiento con los nuevos actores económicos no estatales.

El colectivo laboral del Bazar el Monte contribuye a la promoción de la cultura cubana y a  preservar la identidad nacional.

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By Alejandro López Quintero

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