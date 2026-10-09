Recibió Díaz-Canel a dirigente de izquierda unida dominicana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este jueves en el Palacio de la Revolución a José Miguel Mejía Abreu, secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), de República Dominicana.

Según precisaron fuentes de Presidencia, durante el intercambio, el mandatario elogió la visita como muestra de solidaridad del pueblo dominicano y del MIU con Cuba, y afirmó que “las relaciones históricas que hay entre el pueblo cubano y el dominicano no hay quien las destruya”.

Díaz-Canel subrayó la voluntad de intensificar el trabajo conjunto entre ambas organizaciones políticas, recordando que en enero de 2024 también sostuvo un encuentro con Mejía Abreu, quien entonces expresó que “uno no puede sentarse frente al muro de los lamentos. Hay que fajarse”.

El dirigente dominicano explicó que su presencia en La Habana responde al propósito de ratificar los lazos históricos con la Revolución cubana en un momento complejo, y aseguró: “Era necesario decirle a Cuba: Aquí estamos”.

Mejía Abreu evocó figuras que unen a las dos naciones, como el cacique Hatuey, el generalísimo Máximo Gómez Báez y el Héroe Nacional José Martí Pérez, símbolos de una amistad que calificó de imborrable.

En la reunión participó además Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Fotos: Web Presidencia Gobierno de Cuba

ACN

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