Libros en José Martí (XXII): Tened piedad!

En 1881 José Martí valoró un libro que criticó la experimentación en animales.

El 18 de abril de 1882, en la “Sección constante” del periódico La Opinión Nacional, de Caracas, José Martí escribió:

“—Julio Scholl, escritor suizo celebrado, acaba de publicar un libro contra la vivisección. En ese libro que se llama Tened piedad! afirma que la práctica de hacer experimentos científicos en animales vivos, lleva a los hombres a «una embriaguez de crueldad habitual». Hay ahora en Europa un movimiento vehemente en contra de la vivisección. Nadie ignora que a este método se deben descubrimientos grandes en la fisiología, que han ocasionado más beneficios que males causa el adquirirlos en las entrañas palpitantes de animales vivos. Pero la práctica, aunque beneficiosa, es cruel y repugnante; y aunque útil para los hombres, injusta a todas luces para los animales. Tal pudiera antojarse a una especie de seres vivos más fuertes que nosotros, hacer en nosotros, y en nuestros cuerpos humeantes, experimentos que le fueran útiles. La Sociedad Danesa de protección a los animales ofrece premios para el mejor trabajo sobre la posibilidad de reemplazar en los experimentos de los vivisectores por animales recientemente matados los animales vivos que hoy usan”.

El libro

Los datos de portada de este libro son:

Protection des animaux. Ayez Pitié! Quelques mols sur l’urgence d’abolir totalement la vivisection. Appel a tous les gouvernements. Par Jules-Charles Scholl. Lausanne. Librairie Imer et Payot. Décembre 1881.

En la edición crítica de las Obras completas de José Martí se consideró que este libro había sido publicado en 1882.

El autor

Jules-Charles Scholl (1850-1886) fue un escritor suizo. Vivió en Alemania, donde estudió letras, pero su actividad la desarrolló en Suiza, sobre todo en las ciudades de Neuchâtel y Bienne. Integró la Société des Belles-Lettres de Neuchâtel, que la cual llegó a ser secretario. Publicó Lis et Pervenches (1874), Courtes réflexions sur l’éducation des animaux et en particulier du chien (1876), L’Islam et son fondateur (1877), Vivent les chiens, nos fidèles amis! (1877), Ayez pitié (1881) y Une nouvelle apologie sur la vivisection (1883). (ALH)

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