Pronostican afectación de 2165 MW en pico del sábado

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2149 MW a las 19:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4788 MWh, con 731 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1015 MW, la demanda 2730 MW con 1718 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Principales incidencias

Generación Térmica

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Total de MW afectados por esta causa: 298 MW fuera de servicio.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203 MW

Pronóstico para el horario pico

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1015 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2135 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2165 MW en este horario. (ALH)

Tomado de UNE

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