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Daños en Venezuela superan los 6 mil millones de dólares

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Actividad Sísmica #Crisis Económica #Desastres Naturales #Economía #sismos #Terremoto #Venezuela

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó una estimación preliminar de los daños causados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La evaluación, basada en un análisis satelital mediante el sistema RAPIDA (Análisis Digital Rápido), cifra los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares, lo que representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La estimación cubre principalmente daños a viviendas y activos económicos, como vehículos y comercios. Sin embargo, el PNUD advierte que no incluye los daños a infraestructura crítica (carreteras, puentes, hospitales), las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de actividades productivas, ni los costos de reconstrucción a largo plazo. Según la experiencia en desastres similares, el impacto total suele ser de 1,5 a 3 veces el valor de los daños directos.

La estimación del PNUD comienza a dimensionar la magnitud económica de una catástrofe que, según los expertos, podría ser la peor en la historia reciente del país. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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