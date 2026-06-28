Irán contraataca con bombardeos sobre medios estadounidense

Los ataques de Irán estuvieron dirigidos contra las instalaciones de la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, utilizada por EE. UU. junto con la Fuerza Aérea kuwaití, y la sede de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en el puerto de Mina Salman, en la capital de Baréin.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria acusó al «enemigo agresor» de haber atacado esta madrugada 5 puestos costeros de su país bajo el pretexto del actuar de las fuerzas iraníes ante el paso de «una embarcación no autorizada».

Asimismo, aseveró que a partir de ese momento se actuará con mayor contundencia que antes contra los buques que infrinjan las normas establecidas por Teherán para transitar por el estrecho de Ormuz.

«Cualquier agresión del enemigo, bajo cualquier pretexto, recibirá una respuesta contundente, incluso si los ataques se dirigen contra objetivos de menor importancia, como ocurrió anoche y esta noche», declaró, subrayando que la violación del alto el fuego contraviene la primera cláusula del memorando de entendimiento y «conllevará la suspensión total de todos los procesos». (ALH)

Tomado de RT en Español