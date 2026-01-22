Fallece una cubana en accidente ferroviario en Córdoba

La Embajada de Cuba en España informó el fallecimiento de una ciudadana cubana residente en ese país, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

Según precisaron las autoridades españolas a la sede diplomática cubana, el cuerpo de la víctima fue identificado el pasado 21 de enero, tras las labores de reconocimiento realizadas luego del siniestro.

La Embajada trasladó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la compatriota, y se mantiene en contacto con las autoridades locales para el seguimiento de los procedimientos correspondientes.

El accidente ferroviario, cuyas causas continúan bajo investigación, dejó al menos 42 personas fallecidas y decenas de heridos, y ha generado consternación a nivel internacional. (ALH)

Tomado de Cubadebate