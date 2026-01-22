Cuba

Fallece una cubana en accidente ferroviario en Córdoba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #accidente #Cuba #España #Fallecimiento #Tren

La Embajada de Cuba en España informó el fallecimiento de una ciudadana cubana residente en ese país, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

Según precisaron las autoridades españolas a la sede diplomática cubana, el cuerpo de la víctima fue identificado el pasado 21 de enero, tras las labores de reconocimiento realizadas luego del siniestro.

La Embajada trasladó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la compatriota, y se mantiene en contacto con las autoridades locales para el seguimiento de los procedimientos correspondientes.

El accidente ferroviario, cuyas causas continúan bajo investigación, dejó al menos 42 personas fallecidas y decenas de heridos, y ha generado consternación a nivel internacional. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba tvyumuri

Valida Minjus internacionalmente documentos electrónicos

Redacción TV Yumurí
Cuba

Cuba recibe primer suministro de Aspirina de China

Redacción TV Yumurí
Cuba

Pronostican afectación de 2 000 MW para el horario pico nocturno

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Fallece una cubana en accidente ferroviario en Córdoba

Cultura

Celebrarán en Matanzas Evento Metal Ink

Cultura tvyumuri

Puentes Poéticos: el verso que genera pan y luz

Matanzas tvyumuri

Matanzas gana condición de Destacada por aniversario de la CTC