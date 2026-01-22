Celebrarán en Matanzas Evento Metal Ink

Este sábado 24 de enero la ciudad de Matanzas acogerá el Evento Metal Ink , una jornada dedicada a la cultura del tatuaje y la música rock. La celebración tendrá lugar en el Patio Colonial de la Asociación Hermanos Saiz (AHS), de la urbe yumurina.

La celebración se iniciará a las 10:00 am con una exposición de tatuajes donde talentosos tatuadores mostrarán sus mejores trabajos y técnicas. Este será un momento ideal para que las personas aprecien la diversidad y la creatividad que caracteriza a cada tatuador, además de poder interactuar con ellos y conocer más sobre su proceso artístico.

A las 2:00 pm presentarán la Antología «Distopia Tropical», con la participación del director de la Editora Abril, Erick Mota, y el vicepresidente de la AHS en Matanzas, Boris Luis Alonso Pérez, quienes expondrán sus perspectivas sobre la obra y su relevancia en el contexto cultural actual.

La jornada culminará con un concierto a las 8:00pm de manos de la banda de rock Scythe. La música en vivo será el cierre perfecto para un día que celebra no solo el arte del tatuaje, sino también la rica tradición musical que caracteriza a la comunidad matancera. (ALH)

Con información tomada del perfil de Facebook de la AHS Matanzas

