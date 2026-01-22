Puentes Poéticos: el verso que genera pan y luz

Los puentes unen dos puntos geográficos que nunca quiso conectar Dios. Constituyen la última y primera defensa del hombre contra las lejanías. Gracias a ellos ninguna porción de tierra, dentro de cualquier país, queda aislada del todo. Resultan el invento definitivo para desaparecer las soledades.

Con la poesía ocurre de forma parecida. Se concatenan dos palabras que quizás Dios no quería juntas, porque desafiaban su propia creación. Aproxima dos regiones léxicas y espirituales que nunca debieron estar cerca. No deja impune ninguna región del subconsciente o del espíritu. Nos salva de todos los espantos.

En Matanzas si dos elementos abundan son los puentes y la poesía; el uno se superpone al otro, se fusionan y no sabes dónde comienza el verso y dónde acaba el travesaño. Tal vez por ello como mismo en algún punto la trovadora Marta Valdés dijo que Matanzas era la ciudad que la faltaba al mundo, quizás el Puentes Poéticos es el festival que le faltaba a Matanzas.

Este se llevará a cabo del 27 al 31 de enero y tendrá un carácter internacional. Contará como invitados a poetas de Ecuador, Estados Unidos, Bélgica y Honduras, de donde vendrá Rolando Kattán, Premio Nacional de Literatura de dicho país.

Hay que agradecerle a los que asistirán. No son muchos los que quieren venir a Cuba por las constantes amenazas y lo que todo sabemos, explica Alfredo Zaldívar Muñoa, presidente del Comité Organizador.

De la Isla participarán artistas como Miguel Barnet, a quien se le rinde homenaje en esta edición; Virgilio López Lemus, reciente merecedor del Premio Nacional de Literatura; Marilyn Bobes, a la cual se le dedicará la venidera Feria del Libro, entre otros noveles, curtidos, intimistas, líricos, conversacionales, decimistas.

Las actividades comenzarán el martes 27 con un recital en la Casa Vitier-García Marruz, en La Habana, donde se recordará a esos tres grandes que fueron Cintio, Fina y Eliseo Diego. Más tarde, ya en Matanzas, se realizará la gala inuagural La noche bella no deja dormir, en alusión a las palabras de José Martí, donde actuará el cantautor Tony Ávila.

El miércoles 28 se efectuará en la mañana una Gran Cantata Martiana por la Paz donde participarán niños, trovadores, repentistas, artistas visuales, poetas consagrados y por consagrar. Esta llamada de auxilio para una realidad sobre la que cada día el hombre con hambre voraz desgarra más a dentelladas, la inaugurará Miguel Barnet, a quien en horas de la tarde se le investirá como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matanzas.

Roque Dalton, el salvadoreño, ese otro que quiso decirnos que una estrofa también salva, escribió que la poesía, como el pan, es de todos. Bajo este principio, el Festival no solo permanecerá en el centro de la ciudad, como sucede normalmente cuando la cultura se aglutina y obvia los bordes, sino que se moverá hacia otro espacios y comunidades: el Consejo Popular Ceiba Mocha, el Instituto Preuniversitario Vocacional Karl Marx, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el Cuartel de Bomberos, el Hogar de Ancianos, entre otros.

El evento se llevará a cabo en espacios públicos la mayor parte, fuera de las instituciones, para que el público matancero lo viva, declaró Efraín Pérez Izquierdo, director del Centro Provincial del Libro.

También, para cumplir con el anterior propósito se abrirán varios stands, como si fuera una mini feria del libro. Ahí radicarán desde espacios como Mil y un libros digitales, para fomentar este tipo de formato entre los lectores yumurinos, hasta uno donde se podrán intercambiar ejemplares, y otro para que los escritores invitados firmen los cuadernos del público.

Habrá presentaciones de nuevos volúmenes como Fe de erratas y otros poemas de amor y desamor, un compendio de poesía con temática amorosa como adelanta el título; o “Siete poemas para una muerta”, de la francesa Marguerite Yourcenar, traducido por Nancy Morejón. No faltarán las mesas de lecturas por donde pasará el canto, la fuerza y el polvo de cada uno de los participantes.

A la vez se cancelará un sello postal en consideración a este Puentes Poéticos. Valga aclarar que ya existió una edición cero; no obstante, en ese entonces aún no se sabía que altura o despliegue alcanzaría este. Visto el éxito de este intento, se decide entonces desarrollar manera oficial el primero encuentro.

El sábado 31, en su última jornada, se realizará un coloquio sobre la figura de José María Heredia, primer poeta de América, a quien se le dedica el Festival junto a Barnet y a la Paz Mundial. El desterrado, aunque sea oriundo de Santiago de Cuba, gran parte de su obra y despertar sentimental ocurrió en esta tierra del cieno y de la espuma. Cerrará las actividades un performance en la desembocadura del río San Juan donde se lanzará la convocatoria a la segunda edición de Puentes Poéticos a realizarse dentro de dos años.

Tal vez echar adelante una iniciativa de tal magnitud en un país que atraviesa uno de sus momentos más difíciles, resulte complejo, casi paradójico; pero hay hambres que trascienden los estómagos, van más adentro aún, hacia una parte de uno que las radiografías ni las biopsias alcanzan. Esta se asienta equidistante entre la belleza y el grito.

Sabemos los momentos que estamos viviendo, pero si no tenemos la luz eléctrica, por ejemplo, tampoco podemos quedarnos sentados y dejar la luz poética afuera también, comentó Maylan Álvarez, coordinadora general.

Guillermo Carmona Rodríguez/ Juventud Rebelde

