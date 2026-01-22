Matanzas gana condición de Destacada por aniversario de la CTC

Foto: De la Autora

Por tercer año consecutivo la provincia de Matanzas alcanza la condición de Destacada en la emulación por la sede de las actividades nacionales de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organización surgida el 28 de enero de 1939.

En una disputa ganada por el central territorio de Ciego de Ávila, los matanceros y espirituanos alcanzaron igual categoría, según la evaluación que tuvo en cuenta el trabajo integral y estable en los indicadores establecidos.

La Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC tomó en cuenta el criterio de todos los sindicatos nacionales y las diferentes esferas de trabajo, así como también el ambiente político muy favorable en torno a la labor de la organización, con movimientos productivos en la base que se sostienen en el tiempo.

Aspectos sobresalientes de Matanzas en la etapa evaluada son resultados en la política de cuadros, el completamiento y fortalecimiento de las estructuras de base, trabajo en redes sociales, así como en los indicadores de funcionamiento y aporte a la organización.

También se incluyen elementos como el acompañamiento del movimiento sindical a tareas sociales, económicas y productivas desarrolladas en la provincia, aunque Matanzas presenta retos por superar, porque el país espera de sus trabajadores un mayor aporte y participación, reconoció la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Radio 26

