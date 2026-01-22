Mundo tvyumuri

Putin confirmó que se reunirá con enviados estadounidenses

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #diálogo #Enviados norteamericanos #Rusia #TV Yumurí #Ucrania #Vladímir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que se reunirá hoy con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y con el yerno del gobernante norteamericano, Jared Kushner, en torno al conflicto con Ucrania.

El líder ruso refirió en una sesión informativa con el Consejo de Seguridad Nacional que recibirá este jueves en el Kremlin a Witkoff y a Kushner con el objetivo de continuar el diálogo sobre la solución a la crisis ucraniana.

Putin igualmente abordó la invitación hecha a Rusia para integrar el llamado “Consejo de Paz”’, la situación en la Franja de Gaza, los esfuerzos de Washington para lograr una solución en Ucrania y el posible destino de los activos rusos congelados en la anterior administración estadounidense.

«Planeo discutir todos estos temas con el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, con quien también me reuniré mañana, así como con los representantes estadounidenses, quienes estarán en Moscú para continuar el diálogo sobre la solución a la crisis en Ucrania», declaró el jefe de Estado.

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había señalado que Moscú esperaba recibir una nueva visita de los negociadores estadounidenses para Ucrania, Witkoff y Kushner, una vez que se acordaban las fechas de los contactos.

Además, el vocero señaló que los canales existentes para la comunicación con los negociadores norteamericanos seguían funcionando.

Prensa Latina 

By Redacción TV Yumurí

