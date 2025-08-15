En Matanzas suman radiobases en beneficio de la telefonía

La adquisición de 15 radiobases para nuevos sitios, de ellas 11 ya instaladas y cuatro en proceso, resalta entre las mejoras tecnológicas en la infraestructura de las telecomunicaciones en la provincia de Matanzas en el año en curso.

Gustavo Montesino Reyes, director de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Matanzas, afirmó que se trata de una tecnología más robusta y con mayores prestaciones, cuya ubicación respondió fundamentalmente a la premisa de disminuir la congestión del servicio de telefonía móvil.

Precisó que ahora ascienden a 141 las radiobases ya funcionales en la provincia, y apuntó que el 49 % tiene respaldo energético alternativo al Sistema Eléctrico Nacional, y el 51 % carece de ello; no obstante, ese número ha variado debido a que en muchos lugares se logró conexión a grupos electrógenos de terceros, y eso mejora la situación con respecto a otros momentos del año.

Montesino Reyes resaltó, además, que la sustitución de 37 bancos de baterías beneficia una veintena de sitios en nueve municipios de Matanzas. Con ello se logra una autonomía de entre dos y ocho horas, en dependencia de la carga y del tráfico.

Destacó que, mediante inversión, se instalaron 23 tarjetas de Nauta Hogar que dan una capacidad de 1 104 nuevos servicios, y se beneficiaron ocho municipios con esa adquisición: Matanzas, Unión de Reyes, Cárdenas, Jovellanos, Pedro Betancourt, Jagüey Grande, Colón y Calimete.

Con atención a las mediciones de tráfico y las necesidades de la población, mediante el reordenamiento de infraestructura subutilizada se sumaron cuatro sitios wifi.

El directivo significó que un importante asunto pendiente resulta la reposición de grupos electrógenos dañados por el alto régimen de explotación, lo que influye en la calidad del servicio.

Entre las proyecciones para el resto del año se incluye continuar la renovación tecnológica en el territorio, propiciando el cambio de gabinetes de la red, lo que posibilitará incrementar el servicio Nauta Hogar.

