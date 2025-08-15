Recuperan transformadores eléctricos en fábricas del país

Las fábricas de transformadores eléctricos de La Habana y Manzanillo, en Granma, trabajan en la reparación de transformadores a partir de la entrada de algunos recursos al país, precisaron a este diario fuentes del Ministerio de Energía y Minas.

Lo que se está haciendo es reparando aquellos transformadores que se han dañado, para poder tener una mayor disponibilidad ante una avería de este tipo.

Justamente ayer reanudó sus operaciones, la fábrica de Manzanillo, con el objetivo de responder a las demandas de las provincias ubicadas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, informó la emisora local Radio Granma, en su página web.

La instalación, única de su tipo en toda la región oriental del país, reinició sus actividades en las áreas de desarme y recuperación, soldadura y conexión, ensamble, fregado y pintado y arme, las cuales permiten recuperar este recurso indispensable en la gestión de redes.

De igual forma, se reactivó el laboratorio en el que se realizan las pruebas rutinarias bajo el más riguroso respeto a las normas técnicas establecidas, para garantizar la fiabilidad de los transformadores que se fabrican, y la verificación de mantas, varas, guantes y otros medios de protección para trabajadores eléctricos.

Con alambres y cartón procedentes de la Fábrica de Transformadores Latino de la Unión Eléctrica, ubicada en La Habana, y con lo recuperado de los cascos que reciben, se fabrican los transformadores ahorrando hasta tres veces el costo de estos equipos, que en el mercado internacional es aproximadamente de 5 000 euros.

A raíz de esta reactivación, se pretende fortalecer el sistema energético en la zona oriental, de gran importancia para el desarrollo industrial y social, en medio de un contexto de grandes afectaciones debido al déficit de generación.