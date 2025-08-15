Avanzan inversiones en unidad 4 de termoeléctrica de Cienfuegos

La reparación capital de la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Cienfuegos, avanza en el completamiento de las principales líneas de esa inversión, aunque aún faltan trabajos de mayor envergadura en la caldera de ese bloque.

Carlos Fernández Almenares, Jefe del taller de la unidad empresarial de base Cienfuegos, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la rehabilitación general de la turbina permitió evaluar el estado de todas las partes internas, donde muchas de las piezas presentaban daños, luego de 14 años sin recibir mantenimiento.

Aseveró el especialista que ello obligó a trasladar esos componentes fuera del país para su reparación y alistamiento, pero ya concluyeron el proceso de montaje de esas piezas con las correcciones necesarias.

Explicó que la turbina ha progresado significativamente en esta fase, y se encuentra ahora en la etapa de sellado definitivo, para luego proceder a la fase de limpieza de aceite y a la verificación de los esquemas de ese equipamiento.

Además incursionaron en otros elementos como los equipos auxiliares, que contribuyen a la generación eléctrica y de vapor, informó.

El también ingeniero termoenergético indicó que de forma general las inversiones del bloque cuatro comenzaron meses atrás, en respuesta fundamentalmente a la situación presentada en la caldera, con las superficies intercambiadoras de calor, en particular en los sobrecalentadores y recalentadores, lo cual provocaba una serie de averías recurrentes.

Los trabajos en esa área incluyeron el desmantelamiento de la totalidad de los componentes, además de todos los serpentines de este conjunto.

Paralelamente, se llevaron a cabo diversas acciones de mantenimiento en los calentadores de aire, en los ventiladores y en las distintas partes de los circuitos de flujos de aire y gases, así como en otros elementos como los quemadores.

Agregó que estas acciones abarcaron tanto medidas correctivas como labores de fabricación, o sustitución de equipos con algún estado de deterioro, por ello el proceso de ensamblaje demandó de un volumen considerable de uniones soldadas, en un proceso superior a 180 días, dedicados a la actividad de reparación de la caldera.

“Durante las pruebas hidráulicas preliminares en el generador de vapor se presentaron fallas en algunos componentes que debieron ser desmontados y trasladados a talleres especializados, donde se encuentran en proceso de reparación y reconstrucción en algunos casos, así como para su control y verificación posterior de todos los procedimientos implicados en su fabricación.

“Una vez que se reciban esas piezas ya reparadas, procederemos a dar continuidad a las actividades de mantenimiento de la caldera.

“Esto requerirá varios días de entrega y un notable esfuerzo por parte de los equipos que estamos involucrados en la puesta en marcha y en la reconstrucción del bloque”.

Los trabajos de rehabilitación en la unidad generadora continúan, con la labor comprometida y eficiente de las mujeres y hombres, quienes trabajan incansablemente para garantizar que cada aspecto del proceso de reparación se lleve a cabo con la máxima precisión y rigurosidad.

Tomado de la ACN

Post Views: 229