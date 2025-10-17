Asumirá principal cadena hotelera rusa, gestión de hotel en Cuba

El Grupo Hotelero Cosmos, mayor operador de Rusia, y la empresa turística cubana Gaviota SA firmaron un acuerdo de gestión para el Hotel Sierra Cristal, de cinco estrellas, en la provincia de Holguín, precisó el sitio Cubadebate.

El acuerdo se rubricó en el marco del Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025), celebrado los días 15 y 16 de octubre en el Complejo Olímpico Luzhniki de Moscú.

La instalación, que operará bajo el nombre Sierra Cristal by Cosmos Hotels, se ubica a 25 kilómetros de la ciudad de Antilla y cuenta con 640 habitaciones.

El Aeropuerto Internacional Frank País se encuentra a 114 kilómetros, distancia que facilita las operaciones turísticas conjuntas

Alexander Biba, presidente de Cosmos Hotel Group, declaró que este es el primer resort internacional administrado por la compañía, y añadió que la estrategia de expansión incluye nuevos proyectos hoteleros y urbanos bajo gestión y franquicia.

El Sierra Cristal fue construido en 2024 y se incorpora a la red de Gaviota SA, uno de los principales grupos turístico de Cuba.

El Grupo Hotelero Cosmos es filial del conglomerado de inversión Sistema y se presenta como la mayor cadena hotelera de Rusia, con más de 20 propiedades en distintas ciudades.

Su hotel insignia, el Cosmos de Moscú, inaugurado en 1979 para los Juegos Olímpicos de 1980, dispone de mil 777 habitaciones y capacidad para más de tres mil huéspedes, además de un centro de convenciones para dos mil participantes.

La cadena atiende cada año a cientos de miles de clientes, entre turistas nacionales, visitantes extranjeros y viajeros de negocios, y mantiene como objetivo reforzar su liderazgo en el sector, modernizar sus instalaciones y consolidar a Rusia como destino turístico clave.

Tomado de ACN

