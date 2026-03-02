Rusia: desarrollan método de detección temprana del cáncer bucal

Según la, jefa del Departamento de Odontología del Instituto de Educación Médica y Farmacéutica Continua del citado centro docente, Yulia Makedonova, el tinte de diagnóstico adhesivo, permite a los dentistas detectar el desarrollo de condiciones precancerosas y enfermedades oncológicas en etapas tempranas sin cambios clínicos visibles en la mucosa oral.

Makedonova recordó que un método así no existía anteriormente en la práctica mundial.

El proyecto también incluye el desarrollo de un accesorio calibrador especial que permitirá a los médicos evaluar la dinámica de curación sin intervención en el tejido y medir el área afectada con gran precisión.

Basándose en esta tecnología, se está desarrollando un software con elementos de inteligencia artificial que analizará la extensión del daño, el estado del sistema vascular y generará recomendaciones de riesgo.

Un nuevo enfoque doméstico permitirá una evaluación integral de las enfermedades de la mucosa oral y la selección de estrategias de tratamiento individuales, teniendo en cuenta una variedad de parámetros, incluida la planimetría, la extensión de la inflamación, el síndrome de dolor y el estadio de la lesión. (ALH)

Tomado de Prensa Latina