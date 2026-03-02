Irán anuncia muerte de altos mandos por agresión militar

La información fue divulgada en un comunicado de la Fundación para la Protección y Promoción de los Valores de Defensa y Resistencia, entidad afiliada al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.

Según la nota, entre los fallecidos se encuentran el mayor general Mohammad Shirazi, secretario de la Oficina del Líder Supremo de Irán; su adjunto, el mayor general Akbar Ebrahimzadeh; y Mohseni Motlaq, jefe del Departamento de Planificación y Operaciones de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor.

También murieron el mayor general Saleh Asadi, subjefe de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor; Gholamreza Rezaeian, jefe de la Organización de Inteligencia de las Fuerzas del Orden; el mayor general Hassan Ali Tajik, jefe de la Dirección de Entrenamiento del Estado Mayor; y el general de división Mohsen Darreh Baghi, subjefe de la Dirección de Entrenamiento, Logística y Abastecimiento de las Fuerzas Armadas.

La víspera, las Fuerzas Armadas iraníes informaron en otro comunicado que el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour; el secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional, Ali Shamkhani; y el jefe de Logística de las Fuerzas Armadas, Aziz Nasirzadeh, fallecieron en ataques dirigidos contra una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.

Desde el sábado último, Israel y Estados Unidos mantienen una ofensiva militar contra Irán que, de acuerdo con reportes oficiales, ha causado la muerte de cientos de personas, incluidos altos cargos políticos y militares.

Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí, así como con ataques contra bases e intereses estadounidenses en varios países árabes, acciones que han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles. (ALH)

Tomado de Prensa Latina