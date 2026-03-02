Deportes

Cristiano Ronaldo: ¿adiós al Mundial de fútbol?

El crack portugués Cristiano Ronaldo se realizará hoy una serie de pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión sufrida el pasado sábado, en la Liga de fútbol de Arabia Saudita.

Portugal está en vilo por Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués se lesionó este fin de semana con el Al Nassr y se teme que sea una dolencia tan grave que pueda condicionar su presencia en la Copa del Mundo, relata el diario español Mundo Deportivo.

De acuerdo con el entrenador del Al Nassr, Jorge Jesús, «Ronaldo sufrió una fatiga muscular y el personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su condición».

Cuando solo restan poco más de tres meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cinco veces ganador del Balón de Oro, titular indiscutible con la actual selección de Portugal, encendió todas las alarmas.

Vale recordar que, a sus 41 años, el mítico jugador del Real Madrid, conocido como Mister Champions, intentará llegar a su sexto Mundial, y además persigue la marca de mil goles (tiene 965) en su carrera profesional. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

