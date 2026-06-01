Advertencia de Irán tras la orden de atacar Líbano

Estados Unidos e Israel serán responsables de las consecuencias de cualquier violación del alto el fuego, declaró este lunes el canciller iraní, Abbas Araghchi, en su cuenta de X.

«El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano. Su violación en un frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes», agregó.

Ofensiva israelí en territorio libanés

El anuncio se produce poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicara el inicio de ataques contra objetivos del movimiento chiita libanés Hezbolá en el barrio de Dahieh, en Beirut.

La jornada anterior, el ataque aéreo israelí contra el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, causó la muerte de al menos ocho personas, entre ellas tres mujeres.

A pesar de la frágil tregua declarada a principios de abril entre Washington y Teherán, que, según la postura iraní, incluye el Líbano, las FDI continúan atacando el sur del país árabe.

Israel está creando en el sur del Líbano lo que define como «una zona de seguridad» y ya desplegó tropas en su territorio, según mapas de las FDI y reportes de medios. Además, ha ocupado decenas de aldeas e impide a los residentes regresar a sus hogares.

El 26 de mayo se informó que las FDI lanzaron una operación terrestre en el Líbano, sobrepasando la denominada ‘línea amarilla‘, impuesta por Israel para impedir el regreso de los residentes locales a las zonas ocupadas por sus tropas.

Ante los ataques de la nación hebrea, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció el 30 de mayo que su país enfrenta una escalada de tensión «peligrosa y sin precedentes» por parte de Israel. Según detalló, Tel Aviv no se limita a atacar zonas específicas, sino que aplica una «política de destrucción masiva y desplazamiento forzado«.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí en territorio libanés ha causado 3.371 muertos, 10.129 heridos y más de un millón de desplazados, según cifras oficiales.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una reunión de emergencia al respecto debido al aumento de estos ataques. (ALH)

Tomado de Rusia Today