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Presenta México lista de convocados para Mundial de Fútbol

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Deportes #México #Mundial de Fútbol 2026

Medios de prensa se hacen eco hoy de la lista de 26 jugadores convocados por el director técnico Javier Aguirre para representar a México en el Mundial de Fútbol 2026, organizado por los tres países de Norteamérica.

La selección mexicana reveló la decisión a través de un emotivo video de casi cinco minutos con sitios emblemáticos e imágenes que reflejan la identidad de la nación, además de un mensaje narrado a partir de la recreación digital de la voz del fallecido comediante Roberto Gómez.

Sin sorpresas, Aguirre optó por una mezcla de experiencia y juventud con Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Gilberto Mora entre los elegidos.

Desde el 6 de mayo el entrenador inició la concentración con jugadores de la Liga MX, la principal competición de clubes local, y en las siguientes semanas se fueron sumando otros que se encontraban en equipos del extranjero.

El Tricolor se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa, a celebrarse el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca); el 18 acudirá al Guadalajara para el choque contra Corea del Sur y el 24 volverá al Coloso de Santa Úrsula para medirse a República Checa.

Lista de convocados de la selección mexicana:

Porteros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa

Defensores: Jesús Gallardo, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Mateo Chávez e Israel Reyes

Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, César Huerta, Gilberto Mora y Edson Álvarez

Delanteros: Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez y Raúl Jiménez

La cita del orbe, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio venideros, será la primera con 48 equipos y estará organizada por 16 ciudades en América del Norte: tres en México (esta capital, Guadalajara y Monterrey), 11 en Estados Unidos y dos en Canadá.

El Estadio de Ciudad de México se convertirá en el único recinto en albergar la apertura de tres Copas del Mundo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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