Desmienten restricción de internet móvil en Cuba

Los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente, subrayó el Ministerio en un comunicado oficial. La institución reiteró su compromiso con la transformación digital, la inclusión tecnológica y el uso responsable de las TIC en beneficio del pueblo.

En otro orden, el comunicado señala que, pese al “genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido por el cruel bloqueo energético”, se instalan paneles solares en centros e infraestructuras de comunicaciones de cada municipio del país para garantizar la sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones.

Finalmente, el Ministerio pidió a los usuarios verificar siempre la información en fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no confirmados que puedan generar confusión. (ALH)

Tomado de Cubadebate