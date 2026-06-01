Cuba

Afectación de 1 970 MW en horario pico del lunes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Sistema Eléctrico Nacional (SEN) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
La disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 06:00 horas de este lunes era de 1 160 MW y la demanda, de 2 689 MW, con 1 548 MW afectados, informa la Unión Eléctrica en su parte para la jornada.

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 550 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 383 megavatios fuera de servicio.

Por falta de combustible están fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida, con 890 MW. Además, la patana de Regla, la patana de Melones y las centrales fuel de Mariel y Moa. En total, hay 1 203 megavatios no disponibles debido a falta de combustible.

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 160 MW con una demanda máxima de 3 100 MW, para un déficit de 1 940 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 970 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada de este lunes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el domingo fue de 1 918 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 835 MWh, con 422 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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