Casa Vitier García Marruz anuncia programa para marzo

El mes comenzará el próximo día 9 con el espacio Visitaciones y el inicio de la jornada Juana Borrero: de la sombra a la luz, dedicada a la vida y obra de esa destacada intelectual cubana.

En la cita, prevista a las 16:00 hora local, se presentará además el disco Juana Borrero, la pasión del ensueño, anunció el centro cultural, cuya sede se encuentra en el centro histórico del municipio Habana Vieja.

La música protagonizará varias jornadas, como el concierto del Piquete Típico Cubano el día 18 y el ciclo de música francesa para órgano y voz, a cargo de Ramón Leyva y el coro Vox Cordis, que se realizará el día 20 en la iglesia del Espíritu Santo.

El sábado 21, a las 16:00 hora local actuará el cuarteto de saxofones Z-Saxos, y el talento joven tendrá su espacio con las graduaciones de estudiantes de viola, oboe y violín de la Universidad de las Artes (ISA), previstas para los días 16, 23 y 27 respectivamente.

Además, el día 21 a las 10:00 hora local se efectuará la visita guiada Instrumentos antiguos de La Habana Vieja para descubrir órganos históricos.

La programación incluye los talleres infantiles gratuitos de canto, dibujo y apreciación del arte, así como de ajedrez, que se impartirán todos los jueves y viernes.

Estas iniciativas buscan fomentar la creatividad y el aprendizaje artístico en los niños, con inscripciones abiertas en la propia institución.

Los conciertos de cámara cerrarán el mes con las presentaciones de los coros Entrevoces y D’Profundis, dirigidos por la maestra Digna Guerra, el día 28 a las 16:00 hora local

La Casa Vitier García Marruz, ubicada en San Ignacio esquina a O’Reilly, en el centro histórico de la capital, actualizará su programación cultural de manera constante en redes sociales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina