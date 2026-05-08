Ciencia

Olas de calor en Asia afectan las economías

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asia #ciencia #Economía #Olas de calor

Las olas de calor en Asia representan un doble problema para las economías de la zona afectadas por el alza del precio del petróleo, indicó hoy el portal de la compañía de asesoría financiera Bloomberg.

Asia se enfrenta a una nueva amenaza para la inflación, sumada a la crisis petrolera, pues el inminente fenómeno de origen climático El Niño trae consigo temperaturas elevadas y sequía a países desde la India hasta Nueva Zelanda, lo cual eleva los precios de los alimentos.

Según las últimas cifras, la inflación se aceleró a máximos de varios años en gran parte del continente, impulsada por el aumento de los costos de transporte, logística y servicios públicos, añadió la fuente.

Los mayores repuntes se registraron en Filipinas y Pakistán, donde la inflación superó el 7,0 por ciento y alcanzó el 11 por ciento, respectivamente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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