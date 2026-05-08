Olas de calor en Asia afectan las economías

Asia se enfrenta a una nueva amenaza para la inflación, sumada a la crisis petrolera, pues el inminente fenómeno de origen climático El Niño trae consigo temperaturas elevadas y sequía a países desde la India hasta Nueva Zelanda, lo cual eleva los precios de los alimentos.

Según las últimas cifras, la inflación se aceleró a máximos de varios años en gran parte del continente, impulsada por el aumento de los costos de transporte, logística y servicios públicos, añadió la fuente.

Los mayores repuntes se registraron en Filipinas y Pakistán, donde la inflación superó el 7,0 por ciento y alcanzó el 11 por ciento, respectivamente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina