Libros en José Martí (V): Civilización y Barbarie

José Martí conoció el libro Civilización y barbarie, la principal obra del argentino Domingo Faustino Sarmiento.

El 4 de enero de 1887 el escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento publicó en el periódico La Nación, de Buenos Aires, el artículo “La Libertad iluminando al mundo”. En este escrito elogió los trabajos que a propósito de la inauguración de la estatua de La Libertad en Nueva York, había escrito José Martí. Para el cubano significó el elogio de alguien que consideró

“…el verdadero fundador de la República Argentina, y hombre de reputación europea, sobre ser innovador pujante…”.

Meses después, José Martí escribió una carta dirigida a Sarmiento, de la cual se conserva el fragmento siguiente:

“Debo a V. el conocimiento de mucha palabra gráfica; la confirmación de mis prejuicios atrevidos s/ la causa inevitable de n/ guerras en América; y al salir de su país, q. V. pinta en Facundo, con no más fuerzas q. pinta el de lo…”.

Aunque no se conoce si la misiva llegó a su destino, en ella el Apóstol mencionó por vez primera el libro más conocido que publicó Domingo Faustino Sarmiento. Aunque lo citó como Facundo, en realidad es más conocido como Civilización y barbarie.

El autor

Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, conocido como Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), fue un relevante político, escritor y educador argentino. Realizó sus primeros estudios en escuelas religiosas. Las guerras civiles, sus ideas liberales y los enfrentamientos con los caudillos federales le obligaron a emigrar a Chile, en donde trabajó como maestro, minero y empleado de comercio. Ejerció el periodismo y cultivó la literatura.

En 1845 su prestigio como pedagogo hizo que el gobierno chileno le encomendase la realización de estudios sobre los sistemas educativos en Estados Unidos y Europa. En 1851 ingresó en el ejército de Justo José de Urquiza como gacetillero. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas se enfrentó con Urquiza y tomó nuevamente el camino del destierro.

Regresó al país en 1855 y fue nombrado gobernador de San Juan, puesto desde el que impulsó la educación pública y la guerra contra los caudillos. Desempeñó posteriormente el cargo de embajador plenipotenciario en los EE.UU. En 1868 fue elegido presidente de la República (1868-1874). Impulsó el desarrollo de las obras públicas y de las ciencias, fundó el departamento de Agricultura, el Colegio Militar y la Escuela Naval. Durante su mandato concluyó la guerra del Paraguay.

Posteriormente fue designado senador por la provincia de San Juan, director de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, ministro del Interior, entre otros cargos. Retirado de la política, se trasladó a Asunción del Paraguay en donde falleció. Su obra cumbre fue Civilización i barbarie (1845), también se destacan: Viajes por Europa, África y América (1849), De la Educación Popular (1849), Recuerdos de Provincia (1850), Argirópolis (1850), Campaña del Ejército Grande (1852), Las ciento y una (1853), Conflictos y armonías de las razas en América (1884), entre otras.

El libro

La primera edición de este libro fue:

Civilización i barbarie. Vida de Juan Facundo Qiroga. I aspecto físico, costumbres, i ábitos de la República Argentina. Por Domingo F. Sarmiento. Miembro de la Universidad de Chile, Director de la Escuela Normal. Santiago. Imprenta del Progreso. 1845.

Antes, había aparecido desde mayo de 1845 en suplementos del diario chileno El Progreso, fundado y dirigido por Sarmiento. Tres meses después se realizó esa primera edición en forma de libro.

Otras ediciones de Civilización y barbarie, quizás conocidas por José Martí, fueron las siguientes:

Vida de Facundo Quiroga. I aspecto físico, costumbres, i hábitos de la República Argentina, seguida de Apuntes biográficos sobre el General Frai Félix Aldao, por el autor de Arjirópolis. Segunda edición. Seguida de un Exámen crítico, traducido de la Revista de Ambos Mundos. Santiago, Imprenta de Julio Belin i compañía. 1851. Facundo ó Civilización i barbarie en las pampas argentinas. Por Domingo F. Sarmiento. Cuarta edición en castellano. Nueva York: D. Appleton y Compañía, 90, 92 y 94 Grand Street. 1868. [Se le consideró la cuarta edición en castellano pues se asumió la publicada en El Progreso como primera] Facundo ó Civilización i barbarie en las pampas argentinas. Por Domingo F. Sarmiento. Cuarta edición en castellano. Paris. Librería Hachette y Cia. 79, Boulevard Saint-Germain, 79. 1874. Civilización y barbarie. Vidas de Quiroga, Aldao y el Chacho. Por Domingo F. Sarmiento. Buenos Aires. Félix Lajouane, editor. 1889.

También tuvo ediciones en francés e inglés:

Civilisation et barbarie. Moeurs, coutumes, caractères des peuples argentins. Facundo Quiroga et Aldao. Par Domingo F. Sarmiento. Traduit de l’espagnol et enrichi de notes par A. Giraud, enseigne de vaisseau. Paris. Arthus Bertrand, éditeur, Libraire de la Société de Géographie, rue Hautefeuille, 21. 1853. Life in the Argentine Republic in the days of the tyrants; or, Civilization and barbarism. From the Spanish of Domingo F. Sarmiento, LL. D., Minister Plenipotentiary from the Argentine Republic to the United States. With a Biographical Sketch of the author, by Mrs. Horace Mann. First American from the third Spanish Edition. New York: Published by Hurd and Houghton. Cambridge: Riverside Press. 1868.

En la edición crítica de las Obras completas de José Martí se le citó como Facundo; civilización y barbarie y también como Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga.

Otras menciones

Tres años después, José Martí publicó en la revista El Sudamericano una reseña del libro La Pampa, escrito por el francés Alfredo Ebelot. Esto motivó otra mención al libro de Sarmiento:

“En setecientas leguas de soledad, a las puertas de las ciudades universitarias, vive aún, con la tradición confusa de lo indio y lo español, una casta natural y fiera, nacida de los castillos y la indiada, hecha al caballo y a la sangre, que bajó lanza en cuja, a la población, a desmontar de sus cátedras al «cajetilla» que, con el agrimensor y el botavacas, la ha vencido. La Cautiva, de Esteban Echeverría, y el Celiar, de Magariños Cervantes, cuentan en verso la vida de aquellos centauros, los ataques de la «china» y el «payador» a la grupa del potro, las muertes que deben aquellos caballeros del cuchillo, de alma leonina y de apostura real. Rafael Obligado la cuenta en sus versos de colores. La cantó el gran Sarmiento en su Civilización y Barbarie, libro de fundador, donde se narran los combates de Aldao, el fraile terrible, y del «tigre» Facundo Quiroga. Ahora Ebelot pinta la pampa que se va…”.

En el ensayo “Nuestra América”, escrito por José Martí, aparece la frase “No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza”. Esta se considera una reprobación al contenido del libro de Domingo Faustino Sarmiento. Al respecto reflexionó Cintio Vitier en una de las notas que redactó para la edición crítica de este conocido texto martiano:

“«No hay batalla entre la civilización y la barbarie»: Refutación, aquí explícita, pero implícita en todo el texto, de la tesis mantenida por Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) en su obra más famosa: Facundo o Civilización contra Barbarie (1845), historia del caudillo riojano contra el tirano Rosas. (…) No obstante el mutuo respeto y admiración que se profesaron, las concepciones que tuvieron Sarmiento y Martí acerca de la «civilización», la «barbarie», las razas indígenas y el papel de los Estados Unidos en el desarrollo futuro de «nuestra América», resultan inconciliables”.

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