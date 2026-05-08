Destacados Matanzas tvyumuri

Hogar de Ancianos de Matanzas garantiza atención especializada

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Hogar de Ancianos Dr. Mario Muñoz Monroy #Matanzas #TV Yumurí

El colectivo del Hogar de Ancianos Dr. Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Matanzas garantiza la atención integral a adultos mayores.

Los especialistas del centro médico poseen vínculo con instituciones de diferentes sectores. Las acciones incluyen actividades culturales y recreativas que propician una mejor estancia para los residentes.

La institución yumurina utiliza energía fotovoltaica para suplir necesidades básicas.

El equipo del Hogar de Ancianos Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas prioriza la atención geriátrica en el territorio. El colectivo de la institución mediante el cuidado de los residentes  se erige como resguardo para quienes mucho contribuyeron al desarrollo de la sociedad cubana.

Post Views: 1

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

Libros en José Martí (V): Civilización y Barbarie

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas social tvyumuri

Chequean servicios básicos

Ángel Rodríguez Pérez
Deportes Destacados tvyumuri

Cooper rompe marca histórica del atletismo cubano

Alejandro López Quintero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas tvyumuri

Hogar de Ancianos de Matanzas garantiza atención especializada

Cuba

Afectación de 1720 MW en pico del viernes

Matanzas tvyumuri

Libros en José Martí (V): Civilización y Barbarie

Deportes

Matanzas sufre su primera derrota en la Liga Élite