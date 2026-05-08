Hogar de Ancianos de Matanzas garantiza atención especializada

El colectivo del Hogar de Ancianos Dr. Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Matanzas garantiza la atención integral a adultos mayores.

Los especialistas del centro médico poseen vínculo con instituciones de diferentes sectores. Las acciones incluyen actividades culturales y recreativas que propician una mejor estancia para los residentes.

La institución yumurina utiliza energía fotovoltaica para suplir necesidades básicas.

El equipo del Hogar de Ancianos Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas prioriza la atención geriátrica en el territorio. El colectivo de la institución mediante el cuidado de los residentes se erige como resguardo para quienes mucho contribuyeron al desarrollo de la sociedad cubana.

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