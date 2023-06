Imágenes de Mercurio a solo 236 kilómetros de su superficie

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) compartió este martes un trío de fotografías tomadas por la sonda BepiColombio durante su tercer sobrevuelo cercano a Mercurio.

La aproximación más cercana tuvo lugar a las 19:34 GMT del 19 de junio, cuando la sonda se situó a unos 236 kilómetros sobre la superficie del planeta en su lado oscuro. En las imágenes se puede ver una superficie plagada de cráteres, protuberancias volcánicas antiguas y flujos de lava solidificada, incluido un cráter que acaba de ser nombrado en honor a la artista jamaiquina y británica Edna Manley.

A trio of images to highlight #BepiColombo's 3rd #MercuryFlyby, featuring a newly named crater and various geological and tectonic curiosities. Enjoy this first-look taste of our flyby!

Details & images👉https://t.co/kaQ7zqQ1aZ#ExploreFarther pic.twitter.com/5J0tlGdNvb

— BepiColombo (@BepiColombo) June 20, 2023