Avanza Universidad de Matanzas en proyecto agroecológico

La Universidad de Matanzas realizó el taller de balance anual del proyecto institucional “Producción local de alimentos sobre bases agroecológicas en escenarios productivos de la Universidad de Matanzas”. En el encuentro presentaron los resultados obtenidos durante el 2025 y definieron las proyecciones de trabajo para el 2026.

El taller, coordinado por el Dr. Sergio Luis Rodríguez, también permitió valorar el apoyo de los investigadores de la UM y de instituciones científicas colaboradoras —como el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey», el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria y el Instituto de Investigaciones de Fruticultura y Agricultura Tropical— al trabajo que realizan los productores en las casi 10 hectáreas disponibles en el campus.

Durante su primer año, el proyecto sentó bases operativas y demostrativas con logros concretos. Se identificaron y delimitaron 9.69 hectáreas de tierra cultivable dentro del campus, incluyendo el organopónico ya productivo. Se cosecharon más de 1.700 kilogramos de hortalizas y cultivos diversos como tomate, lechuga, col, flor de Jamaica, yuca y plátano, aplicando principios agroecológicos. Se introdujeron y validaron bioinsumos como el IHPLUS y el biochar, se produjeron 350 kg de compost y se recibió una donación de una tonelada del fertilizante cubano Fertimin.

Varios estudiantes de la carrera de Agronomía vinculados al proyecto desarrollaron experimentos científicos y una tesis de maestría, consolidando el vínculo docencia-investigación-producción. Este proyecto busca convertir a la casa de altos estudios matancera en un espacio donde la ciencia, la innovación y la producción unen fuerzas para enfrentar uno de los retos nacionales más apremiantes: la soberanía alimentaria.

Con información tomada de la página de Facebook de la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas. 

