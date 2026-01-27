Pronostican déficit de 1835 para el pico nocturno de este martes

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1951 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3090 MWh, con 642 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1270 MW, la demanda 2000 MW, con 740MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Se encuentran en avería, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos, las unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos

Las limitaciones en la generación térmica son de 446 MW.

Para el pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 75 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1345 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1805 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1835 MW en este horario. (ALH)

