Bajo la premisa «La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad», la provincia más oriental de Cuba realizó la Feria Expositiva GuantánamoInnova 2026, evento que en su décima edición mantuvo su propósito fundacional de exponer los mejores propuestas en materia de proyectos científicos, innovaciones y transferencia de tecnologías; así como las potencialidades presentes en las entidades y los territorios.

Auspiciado por la Delegación territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), GuantánamoInnova permitió además socializar e intercambiar experiencias productivas e investigativas locales que pueden generalizarse y concretarse entre centros científicos, instituciones con destaque en la labor de innovación, universidades y empresas; junto a encadenamientos de actores económicos estatales y no estatales.

En la casa de la cultura municipal “Rubén López Sabariego”, de la cabecera, sede de la Feria se mostraron 128 propuestas de productos y servicios, resultado de la actividad científica e innovativa de ocho empresas, las dos universidades del territorio, 11 centros educaciones, varias Mipymes y los municipios de Guantánamo, Manuel Tames e Imías,

La Myaster en Ciencias, Leidys González Morán, subdelegada de ciencia, tecnología e innovación explicó que “a pesar de los complejos momentos déficits de combustible y limitaciones económicas, la realización de GuantánamoInnova demuestra el trabajo de la provincia, en el logro de un verdadero desarrollo integral sostenible, a partir de la introducción de proyectos de innovación y transferencia de tecnologías.

En las conclusiones de la cita expositiva Jesús Martín Pérez, Delegado provincial del CITMA destacó que “GuantánamoInnova busca, con la voluntad de todos, trascender cada día sus fronteras, a tono con las transformaciones económicas y sociales que se materializan en el país la implementación de la Ciencia e Innovación, como uno de los tres pilares de la gestión del Gobierno en Cuba.

Rodny Alcolea Olivares/ Tomado de Cubadebate

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